Drei Punkte sind Pflicht: Der Marschplan des LASK zum Aufstieg

Der erste Sieg in der Conference League muss her: Der LASK ist im Auswärtsspiel gegen Borac Banja Luka in der Pflicht, damit es im Frühjahr eine Kür in der K.o.-Phase geben kann. "Die Situation haben wir uns selbst zuzuschreiben", sagte Trainer Markus Schopp, der in Bosnien-Herzegowina "ein gutes Spiel und ein gutes Resultat" fordert.