"Ich habe einen tollen Job beim ÖFB. Abgesehen davon habe ich klare Visionen und Ziele, die darüber hinausgehen", sagte der damalige Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer vor 15 Monaten. Jetzt kann er sie beim LASK verfolgen: So überraschend, wie Valerien Ismael am Freitag den Laufpass bekam, wurde der 49-Jährige, der seit Jahren in Linz wohnt, am Samstag als dessen Nachfolger als Sportdirektor und Trainer präsentiert.