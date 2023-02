Die wichtigsten Infos zum Stadionbesuch

Die Anreise per Bus: Es gibt, mit Ausnahme der Business-Club-Parkplätze, keine Abstellflächen für Autos. Deshalb ist der öffentliche Verkehr die einzige Alternative zum Fußmarsch ins Stadion. Die Haltestelle "Stadion" wird von den Buslinien 17, 19, 45a und 46 angefahren. Jede dieser Linien hält auch am Hauptbahnhof. Zusätzliche Alternativen sind die Linie 26 (hält nicht am Hauptbahnhof) und 27 (hält nicht beim Stadion, aber bei der Haltestelle "Botanischer Garten" beim Stehplatzeingang).