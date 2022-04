Die Torfabrik hat Ladehemmung

Doch das Fußballgeschäft ist schnelllebig, der aktuelle Status lautet "akute Ladehemmung". In den jüngsten vier Bundesliga-Matches war Peter Michorl der einzige Torschütze der Schwarz-Weißen (beim Auswärts-1:1 gegen die Admira).

Am Samstag (17 Uhr) im Heimspiel der Qualifikationsrunde gegen Altach soll das Runde wieder öfter den Weg in das Eckige finden. Allerdings spricht die Statistik dagegen. In den vergangenen vier Duellen mit den Vorarlbergern fielen insgesamt nur drei Tore. Vor dem 0:0 am Karsamstag gewann Altach am 24. Oktober in Pasching durch ein spätes Bischof-Tor (83.) 1:0. Zuvor hatte der LASK im Ländle zweimal 1:0 gewonnen – am 6. März 2021 durch ein Subotic-Eigentor und am 24. Juli 2021 durch einen Treffer von Philipp Wiesinger, für den diese Saison zu Ende ist.