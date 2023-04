"Die Saltos habe ich mir mit 12 Jahren selber beigebracht"

Oft sind es wenige Augenblicke, die einen Meisterschaftsverlauf auf den Kopf stellen können. Beim LASK, der am Sonntag (14.30 Uhr) den SK Rapid zum großen Schlager in der Raiffeisen-Arena empfängt, könnte es Ibrahim Mustaphas Tor zum 1:1 beim 2:1-Sieg gegen Sturm Graz gewesen sein. Erst der Haken am Fünfer am Sturm-Spieler vorbei, dazu die Überzeugung, den Ball irgendwie durch die Menschenmauer von insgesamt fünf Sturm Graz-Spielern mit aller Gewalt im Tor unterzubringen.