Die offenen Fragen beim LASK zum Ankick

Neun Testspiele, keine Niederlage – der LASK ist bereit für den Ankick des Frühjahrs. Das erste Ziel ist der Einzug in das Cup-Halbfinale, auf dem Weg dorthin stellt sich am Sonntag in Pasching Klagenfurt in den Weg. Eine Woche später geht es in Altach in der Fußball-Bundesliga los. "Wenn alle fit bleiben, können wir eine gute Rolle spielen", sagte Trainer Dietmar Kühbauer.