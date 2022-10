Das ist der Auftrag von LASK-Trainer Dietmar Kühbauer vor dem morgigen Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Hartberg (17 Uhr). Natürlich meinte er damit die "unglaublich starke Leistung" beim 1:1 in Salzburg – und nicht das Gegentor in letzter Minute.

Aus Salzburg nahm der LASK viel Schwung mit. "Wir haben gesehen, dass wir jeden Gegner in dieser Liga schlagen können, wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen", erklärte Abwehrchef Philipp Ziereis. "Wir wissen aber auch, dass wir das Woche für Woche abrufen müssen." Gerade gegen die auf dem Papier schwächeren Teams hatten die Athletiker im bisherigen Saisonverlauf mehr Probleme als gegen die Großen. Kühbauer wehrt sich vehement dagegen, ein Mentalitätsproblem daraus abzuleiten. "Die Mannschaft hat Charakter, Punkt."