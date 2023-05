Die letzte Chance von LASK-Kapitän Schlager gegen Salzburg

Auch, wenn die Entscheidungen von Schiedsrichter Alain Sadikovski einige Anlässe gaben – beim LASK machte nach dem 1:1 in Klagenfurt den Rückschlag im Rennen um Platz zwei niemand am fehlerhaften Wiener fest. Die Athletiker ärgerten sich vielmehr über sich selbst. Gegen den erneut sehr defensiven Gegner gingen die Lösungen aus. Selbst der "Lucky Punch" bei der Chance von Philipp Ziereis in der letzten Minute fand nicht ins Ziel.