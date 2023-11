Die Lehren des LASK aus der Derby-Niederlage

"Es ist beschissen, so in die Länderspielpause zu gehen", sagte Verteidiger Philipp Ziereis nach dem 0:2, dem großen Minus nach einem "überragenden Block" seit den jüngsten EM-Qualifikationsspielen. Im siebenten Spiel innerhalb von 23 Tagen reichte die Energie nicht, den blau-weißen Riegel zu knacken. Für Trainer Thomas Sageder ging die Terminhatz nach dem Schlusspfiff weiter: Er war am Abend in der Sky-Sendung "Talk & Tore" zu Gast. "Vielleicht würde ich jetzt im Nachgang mehr rotieren",