Die LASK-Führung steht im Shitstorm

Seit heute sind, wie von vielen Fußball-Anhängern gewünscht, Einzeltickets für das LASK-Heimspiel am 12. März in der neue Raiffeisen-Arena erhältlich. In nicht einmal einer Stunde war der Sektor 12 ausverkauft. Auch in den anderen freigegebenen Sektoren istder Ansturm auf die Tickets groß, obwohl die Preise (ab 40 Euro/Kind ab 6 Jahre 20 Euro) geschmalzen sind. Aufgrund der zuvor praktizierten Abo-Politik - statt Einzeltickets wurden nur Karten-Pakete verkauft - hatten die LASK-Verantwortlichen allerdings wenig Spielraum bei der Preisgestaltung. Hätte man die Einzel-Tickets zu einem „normalen“ Preis abgegeben, wären wohl viele Abo-Kunden verärgert gewesen.

Die Hintertür, den Erwerb einzelner Karten für den Gästesektor um 18 Euro, hat man inzwischen geschlossen. Trotzdem dürften für das Spiel gegen den Serienmeister am 12. März bereits viele LASK-Fans in den für den Red-Bull-Salzburg-Anhang reservierten Zuschauerbereich „eingesickert“ sein. In diversen Online-Foren gab es für den Verkauf der Einzeltickets jedenfalls kaum Applaus für den LASK. Vor allem Präsident Siegmund Gruber weht dort ein starker Shit-Storm entgegen.

Hier einige Zitate:

Wenn man das grottenschlechte Spiel gegen Lustenau gesehen hat und dann diese Preise sieht- da kann man ja nur mehr Lachen.

Die Fans werden zum Narren gehalten. Sagenhaft!!!

Schade dass ein positives Projekt dank Hochnäsigkeit bald nur noch negativ in den Köpfen sein wird. Echt traurig.

Herr Gruber schafft es, den LASK im neuen Stadion hinunterzufahren. Mehr Arroganz und Selbstherrlichkeit gehen nicht mehr.

Jetzt kann er nicht mehr zurück, muss jetzt soviel verlangen. Sonst wären ja alle Doppelticket-Käufer Trotteln. Bei diesen Preisen bekommt ihr nur gegen Salzburg die Hütte voll ! Lieber Herr Gruber, manchmal ist weniger mehr. Weniger für die Tickets Verlagen, dafür bei der Gastronomie mehr verdienen!

Die Preisgestaltung fürs neue Stadion (außer ABO's) war von Anfang an übertrieben. So wird ein Fußballspiel für viele Fans leider nicht mehr leistbar.

Jetzt muss man den Verein auch mal in Schutz nehmen (ausnahmsweise). Es ist klar, dass man auch die Einzelkarten dann um 50 € verkauft wenn die Kombitickets 100 gekostet haben, sonst wären sich die anderen Leute ja komplett verarscht vorgekommen. Außerdem gibt es jetzt zumindest endlich Einzelkarten, vielleicht hat man sich die Kritik der Fans also doch zu Herzen genommen. Die nächsten Spiele werden dann hoffentlich auch billiger.

ganz ehrlich - dass man sich bei so einem gewaltigen potential und so einer euphorie selbst alles so dermaßen komplett versauen kann, hätt nicht mal der reichel geschafft.

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl

