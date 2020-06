"Wir sind anders." Dieses Motto hatte sich der LASK vor dem Anpfiff der Meistergruppe gegeben. Beim1:2 gegen Hartberg bekam es eine ungewollte Bedeutung: Der LASK war tatsächlich anders – was die Leistung im Vergleich zum Grunddurchgang betrifft. "Es hat sehr viel gefehlt, was uns ausmacht", sagte Mittelfeldspieler Peter Michorl, der sich so wie seine Mitspieler sehr selbstkritisch zeigte.