Die Austria wird zum Vorbild für den LASK

Ausgerechnet die Austria muss sich der LASK zum Vorbild nehmen: Die Wiener haben vor drei Wochen einen Vertreter aus Bosnien-Herzegowina aus dem Europacup gekickt – ebenso mit Vorsprung von einem Tor nach dem Heimsieg gegen Banja Luka (1:0). Auswärts siegte die Austria mit 2:1. Allerdings ist Zrinjski ein größeres Kaliber: Mostar stürmte in der vergangenen Saison mit 20 Punkten Vorsprung auf Banja Luka zum Meistertitel.

Gegen Legia Warschau war dann für die Austria in der dritten Qualifikationsrunde Endstation, weswegen die Wiener nun ihre finanziellen Probleme nicht mit den Millionen für den Einzug in die Gruppenphase lindern können, sondern auf Transfererlöse angewiesen sind. "Wir werden unsere Spieler nicht zu Dumping-Preisen abgeben", sagte Sportvorstand Jürgen Werner. Aber wenn der Preis stimme, wolle man den Spielern nicht im Weg stehen, "und wir brauchen die Einnahmen." Die Zeit drängt: Am 31. August schließt das Transferfenster, und die Interessenten an Mittelfeldmotor Matthias Braunöder, Torhüter Christian Früchtl und Einfädler Dominik Fitz kennen die Austria-Zwänge. Torjäger Haris Tabakovic machte eine Ausstiegsklausel bereits zum Schnäppchen für den deutschen Zweitligisten Hertha BSC.

Ex-LASK-Duo kehrt zurück

Von den sechs ehemaligen Athletikern, die der vormalige LASK-Vizepräsident Werner zur Austria holte, kehren heute nur Reinhold Ranftl und Andreas Gruber nach Linz zurück. James Holland hat sich eine Zehe gebrochen, Marvin Potzmann fällt mit einer Oberschenkelblessur aus, Marko Raguz hat seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer noch keine Minute für die Austria gespielt, Ibrahima Drame wurde an den türkischen Zweitligisten Bandirmaspor verkauft.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

