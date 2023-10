Sollten die Fußballer des LASK einmal vor dem Training nicht voll motiviert sein, würde ein Blick in die Raiffeisen-Arena genügen, wo Greenkeeper Harald Faldner mit seinem Team Tag für Tag Vollgas gibt, um jenen Baufehler, der die Linzer Raiffeisen-Arena zur "Wiese" gemacht hat, so gut wie möglich bis zum nächsten Spiel am 5. November gegen Sturm Graz zu reparieren.