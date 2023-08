Derby-Trainer: "Qualität entschied für den LASK"

In einem Derby kann es nur einen Sieger geben - dennoch zogen sowohl Thomas Sageder als auch Derby-Verlierer Gerald Scheiblehner ein positives Fazit. "Es war ein Qualitätsunterschied zu sehen", sagte LASK-Trainer Sageder. "Für uns heißt es jetzt locker zu bleiben. Es war ein wesentlicher Schritt nach vorne, und es war wichtig, dass wir unsere Trainingsleistungen mit einem Erfolgserlebnis belohnen."

Der entschlossene Auftritt der Mannschaft war ein Spiegelbild der Vorbereitungen - das half auch bei den Umstellungen. Sageder hatte die Mannschaft offensiver als zuletzt gegen Rapid und Sturm Graz aufgestellt. Sageder: "Wenn man sieht, wie ein Peter Michorl in dieser Woche gearbeitet hat, dann kommt man gar nicht darum herum, ihn aufzustellen."

Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner sprach von einem verdienten LASK-Sieg. "Ich kann der Mannschaft wenig vorwerfen, es war ein beherzter Auftritt. In vielen Phasen gab es einen Qualitätsunterschied, wir sind durch individuelle Fehler in Rückstand geraten. Das war der einzige Schönheitsfehler."

Am Ende scheiterte man auch an der Präzision. "Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben gegen den Ball sehr gut gelöst, wir hatten sehr viele Ballgewinne in interessanten Zonen, haben aber daraus zu wenig gemacht."

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

