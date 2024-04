So überraschend, wie die Verpflichtung von Thomas Sageder als LASK-Trainer im vergangenen Sommer gewesen war, kam am Mittwoch die Trennung: Der bisherige Co-Trainer Maximilian Ritscher stellt den LASK in den letzten sieben Saisonmatches auf. Sein Debüt gibt er am Freitag im Heimspiel gegen Meister und Tabellenführer Salzburg (19.30 Uhr, Sky).