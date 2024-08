Der Play-off-Gegner des LASK kommt aus der Champions League

Vergangenes Jahr war der LASK in der Europa League in Liverpool am Ball.

Der LASK zog bei der Auslosung des Play-offs die auf dem Papier schwierigste Aufgabe: Die Athletiker treffen auf den Verlierer des Duells zwischen Sparta Prag und FCSB Bukarest. Die beiden Klubs stehen einander in der dritten Qualifikationsphase der Champions League gegenüber. Das Hinspiel steigt am 22. August in Linz, eine Woche später wird auswärts gespielt.

Am Vormittag hatte die UEFA die Anzahl der möglichen LASK-Gegner durch die Einteilung in Gruppen verringert. Neben Backa Topola (Srb) blieben auch noch zwei Sieger in der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde - aus den Partien zwischen Celje (Slowenien) und den Shamrock Rovers (Irland) sowie Santa Coloma (Andorra) und FK Riga FS (Lettland). Es wurde ein Absteiger aus der Champions League.

Gruppenphase fix

Der Play-off-Sieger steigt in die neue Hauptrundenphase auf. Der größte Unterschied zu bisher ist, dass die Vierergruppen wegfallen. Stattdessen entscheidet eine Gesamttabelle aller 36 Teams über das Weiterkommen. Jede Mannschaft bestreitet acht Hauptrundenspiele und damit zwei mehr als in dem bisherigen Format. Dabei treffen die Klubs in jeweils vier Heim- und vier Auswärtsspielen auf acht unterschiedliche Gegner. Der Verlierer spielt in der Conference League, in der es sechs Gruppenspiele gibt.

