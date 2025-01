Der neue Kapitän setzt beim LASK den Kurs auf das Halbfinale

Das jüngste Duell in Salzburg gewann der LASK mit 2:1. Vor dem Siegtreffer hatte Ziereis die Kapitänsschleife vom ausgewechselten Zulj übernommen.

"Es ist ein Viertelfinale – da zählt nur das Weiterkommen." LASK-Verteidiger Philipp Ziereis gab für den Frühjahrsauftakt die Richtung vor – kraft einer neuen Aufgabe: Als Kapitän führt der 31-Jährige die Athletiker am Sonntag zum Cup-Duell gegen Salzburg auf das Feld (18.15 Uhr, ORF 1).

Zum Ankick der Vorbereitung hatte Trainer Markus Schopp den bisherigen Spielführer Robert Zulj abgesetzt, nun entschied er sich für Ziereis. "Mir ist ganz wichtig: Das ist keine Entscheidung gegen Robert, ganz im Gegenteil", erklärte Schopp. "Robert hat so viel getragen. Ich bin der Meinung, da müssen auch andere mehr Verantwortung übernehmen."

Führungsspieler wird der 32-Jährige auch ohne Schleife bleiben. Dessen Reaktion beschrieb Schopp so: "Ich habe Robert unglaublich befreit erlebt. Die letzten Wochen im Training waren eine totale Bestätigung dessen, dass er das nicht als Degradierung empfunden hat, sondern als Möglichkeit, sich so zu präsentieren, wie er gern möchte. Er hat von der ersten Sekunde weg versucht, in der adaptierten Rolle für sich einen Weg zu finden."

Eine gewohnte neue Rolle

Für Ziereis ist die neue Rolle gewohnt, nicht nur, weil er schon bisher einsprang, wenn Zulj ausfiel: Bei Ex-Klub St. Pauli ging er im Sommer 2022 als Kapitän von Bord, um in Linz anzuheuern. Wie er den LASK führen will? "Auf dem Platz mit Leistung, das steht über allem. Außerhalb des Platzes wird sich mein Verhalten nicht großartig ändern – das würde auch nicht für mich sprechen." Voran ging Ziereis beim LASK vom ersten Tag an, unabhängig von einer Armbinde. "Es geht darum, meine Erfahrung weiterzugeben, Führung und Verantwortung zu übernehmen. Das wird nicht nur auf mich ankommen, sondern auf sehr viele Schultern, um sich der Situation zu stellen. Dafür sind wir bereit und werden am Sonntag damit loslegen."

Weil es gleich ein K.-o.-Duell gegen Salzburg ist, fällt die Anlaufzeit aus. "Es ist eines von diesen Spielen, auf die man wartet. Wir haben in dieser Saison schon bewiesen, dass wir sie schlagen können", sagte Ziereis und erinnerte an das 2:1 im jüngsten Bundesliga-Duell im November. Es war ein glücklicher Sieg – und auch der bisher letzte: Es folgten fünf Pflichtspiele, in denen nur gegen Vikingur Reykjavik (1:1) nicht verloren wurde.

Salzburg ist unter dem neuen Trainer Thomas Letsch noch sieglos: Die Testspiele gegen Bayern München (0:6) und Midtjylland (2:3) gingen verloren, zum Abschied aus der Champions League gab es von Real Madrid (1:5) und Atletico Madrid (1:4) Lehrstunden. Zumindest das Vertrauen des Trainers an seine Mannschaft hat nicht gelitten: "Die Favoritenrolle nehmen wir gerne an. Pflichtsieg ist ein großes Wort. Aber wenn man den Cup gewinnen will, dann muss man das Viertelfinale überstehen."

Das ist auch der Plan des LASK. Ziereis: "Wir wollen das Stadion mitnehmen, einen richtigen Cupfight abliefern – und am Ende als Sieger vom Platz gehen."

