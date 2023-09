"Der Name ist nicht perfekt": Linzer "Chelsea"-Pub benennt sich für Liverpool-Spiel um

"Das King Kenny‘s Pub öffnet am Mittwoch um 12 Uhr und am Donnerstag um 10 Uhr", ist auf der Facebookseite des Linzer Irish Pubs "Chelsea" zu lesen.

Das bekannte Innenstadtlokal hat sich extra für das Europa-League-Spiel des LASK am Donnerstag gegen Liverpool ein kleines Facelift verpasst.

Die Betreiber interviewten in ihrer Gaststätte, die ein bekannter Treffpunkt für Fans des englischen Fußballs ist, mehrere Liverpool-Fans über ihre Aussichten auf das Match der Linzer gegen die "Reds" (siehe Video unten) und fragten dabei auch, was sie am "Chelsea" ändern würden. Praktisch alle kamen auf den Namen zu sprechen, den ja auch der FC Chelsea, ein Londoner Liga-Rivale des Klubs, trägt.

"Der Name ist nicht perfekt, aber mit manchen Entscheidungen muss man halt leben", sagt ein Fan recht süffisant.

Darauf reagierten die Betreiber offenbar und verpassten dem Pub zumindest in den sozialen Medien den Namen "King Kenny‘s Pub", in Anlehnung an Kenny Dalglish, einer der größten Legenden des FC Liverpool. "Kenny ist der König", war ein Gast womöglich sogar Namensgeber.

Video: Die Chancen auf einen Überraschungserfolg des LASK werden erwartungsgemäß niedrig eingeschätzt

Dieses Facebook-Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema LASK Liverpool in Linz: Pressekonferenz mit Jürgen Klopp live auf nachrichten.at LINZ. Die Pressekonferenz des FC Liverpool mit Cheftrainer Jürgen Klopp und einem Spieler findet am Mittwoch um 20 Uhr in der Raiffeisen Arena ... Liverpool in Linz: Pressekonferenz mit Jürgen Klopp live auf nachrichten.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.