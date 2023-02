Der LASK will sich in Pasching aus Cup-Halbfinalist verabschieden.

Es begann 2010 mit einem Sieg und soll mit dem Einzug in das Halbfinale des Fußball-Cups enden: Der LASK bestreitet am Sonntag gegen Klagenfurt das letzte Match in Pasching (18 Uhr, ORF 1). Den vielen emotionalen Momenten soll ein letzter Höhepunkt hinzugefügt werden, bevor die Athletiker in die neue Raiffeisen-Arena auf der Gugl einziehen.