Der LASK wird immer schlechter: Verdientes 1:2 gegen Austria Wien

Der LASK entwickelt sich in jeder Partie weiter – allerdings in die falsche Richtung: Das 1:2 gegen Austria Wien war die dritte Niederlage in der Fußball-Bundesliga in Folge. Sie war verdient und sie gab wenig Zuversicht für das Play-off-Rückspiel zur Europa League am Donnerstag in Bukarest gegen FCSB. "Das war zu wenig", sprach Torhüter Jörg Siebenhandl deutlich kritische Worte aus.