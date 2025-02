"Der LASK wird immer die Nummer eins in Linz bleiben"

Es ist das Spiel der Spiele: Das Frühjahr in der Fußball-Bundesliga beginnt für die Linzer Klubs mit einem Höhepunkt. "Was gibt es Schöneres?", fragte LASK-Trainer Markus Schopp vor dem Derby gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag (17 Uhr, Sky live). "Es ist ein besonderes Spiel, nicht nur für uns, sondern für die ganze Stadt." Für die Athletiker steht mehr auf dem Spiel – deswegen stehen sie auch stärker unter Druck.