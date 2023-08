Der LASK will sich in Tirol für das Europacup-Comeback warmlaufen

Es ist die Generalprobe für das Europacup-Comeback am Donnerstag gegen Zrinjski Mostar: Nimmt der LASK nach dem gewonnenen Derby gegen Blau-Weiß Linz am Samstag auswärts gegen Tirol (17 Uhr) weiter Tempo auf? "Wir wollen den Schwung aus dem Derby mitnehmen", sagte Trainer Thomas Sageder vor dem Spiel gegen den punktlosen Letzten.

Er sprach von einer "unangenehmen Aufgabe". Die Tiroler waren in der Vergangenheit oft eine Bremse für die Athletiker: Seit der Saison 2021/22 gewann der LASK nur ein Spiel in Innsbruck, in schlechter Erinnerung ist auch das 1:4 zu Hause in der neunten Runde der Vorsaison – es war die erste Saisonniederlage. In jedem der jüngsten vier Duelle gelang Tirol mehr als ein Tor gegen den LASK.

Ungeschlagen als Letzter

Tirol verlor alle drei bisherigen Partien, nach dem 0:1 in Altach am vergangenen Sonntag wütete Trainer Thomas Silberberger: "Wir waren scheiße, von der ersten bis zur 98. Minute." Deswegen griff er in der Vorbereitung auf den LASK in die Trickkiste. "Wir haben diese Woche mehr geredet, als wir trainiert haben." Silberberger ließ seine Profis in die Trainerrolle schlüpfen und über mögliche Spielpläne referieren. Das Experiment, bei dem alle ihre Wunschaufstellung notieren mussten, habe "positive Überraschungen" ebenso gebracht wie Spieler, die "mit der Situation überfordert" seien. Als WSG Tirol sei man Kummer gewohnt. Silberberger: "Die WSG steht dafür, dass man zusammen Krisen bewältigt." Das beweist auch die Bilanz als Tabellenletzter: Sechs Mal ging Tirol als Bundesliga-Schlusslicht in eine Partie – nie ging diese verloren (drei Siege, drei Unentschieden).

Mostar im LASK-Visier

Beim LASK laufen längst die Vorbereitungen für das Play-off-Heimspiel in der Europa League gegen Zrinjski Mostar am Donnerstag in der Raiffeisen-Arena. Das 0:1 auswärts gegen Breidablik reichte Bosnien-Herzegowinas Meister nach dem 6:2 zu Hause locker für den Aufstieg.

Weil im Rückspiel wegen der Ausgangsposition keine großen Aufschlüsse zu erwarten waren, schickte der LASK keine Beobachter nach Island. Die Partie wird per Video aufgearbeitet. Beim Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde waren Videoanalyst Daniel Rozsa und Dino Buric, Assistent von Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic, vor Ort gewesen – im Bijeli-Brijeg-Stadion, wo der LASK am 31. August den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase fixieren will.

Mehr zum Thema LASK Mostar qualifizierte sich trotz Niederlage für das Duell gegen den LASK LINZ. Zrinjski Mostar ist wie erwartet die Hürde der Athletiker im Play-off der Europa League. Mostar qualifizierte sich trotz Niederlage für das Duell gegen den LASK

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.