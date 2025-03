Schopp: "Ein spannender Moment für alle, die den LASK unterstützen"

Feiert der LASK am Sonntag den Einzug in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga? Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen Tirol und gleichzeitig eine Niederlage von Verfolger Blau-Weiß Linz in Wolfsberg (17 Uhr). "Wir sollten uns auf uns konzentrieren. Wir haben noch zwei Spiele, wir haben es in der eigenen Hand", sagte LASK-Offensivspieler Christoph Lang.

Lieber wäre es ihm natürlich, wenn am Sonntag die Entscheidung fällt – und nicht erst zum Abschluss des Grunddurchgangs eine Woche später, bei dem die Athletiker bei Sturm Graz zu Gast sind. "Wenn es im letzten Spiel so ist, dann ist es im letzten Spiel", sagte Lang pragmatisch und mit optimistischem Unterton zugleich. "Wenn wir gewinnen, dann haben wir eine gute Ausgangssituation für das letzte Spiel."

Das Vertrauen in die eigene Spielweise ist im ungeschlagenen Frühjahr von Runde zu Runde gestiegen. Der 23-jährige Zugang leistete seinen Beitrag auf verschiedenen Positionen: zuerst als Sturmspitze, dann im offensiven Mittelfeld, wo er sich am wohlsten fühlt. "Das heißt aber nicht, dass ich nicht gern im Sturm spiele", sagte Lang und fügte mit einem Grinsen hinzu: "Ich spiele dort, wo mich der Trainer aufstellt. Ich habe die Qualität dazu, vorne alles zu spielen." Diese Fähigkeiten kennt Trainer Markus Schopp aus der gemeinsamen Zeit bei Hartberg, wegen dieser holte er Lang jetzt zum LASK.

Schopp-Appell an die Fans

Auch Gegner Tirol, der vor einer Woche auswärts gegen Blau-Weiß Linz durch ein Tor in der Nachspielzeit 1:2 verlor, erinnert Schopp an sein Engagement bei den Oststeirern: Er erkennt bei WSG-Trainer Philipp Semlic Parallelen "mit meinem Denken, das ich damals in Hartberg gehabt habe: Nämlich jedes Spiel als Möglichkeit zu sehen, sich zu entwickeln und auf Dingen draufzubleiben, auch wenn das Resultat das eine oder andere Mal nicht passt."

Beim LASK zählen in der aktuellen Phase die Ergebnisse, die Qualität muss auf dem Rasen zu sehen sein. Schopp: "Wenn uns das gelingt, dann ist das ein Spiel, das wir diktieren müssen und gewinnen müssen. Das ist unser Anspruch." Davon sollen auch die Fans überzeugt werden. "Wir freuen uns extrem auf das Spiel. Wir hoffen, dass so viele Leute wie möglich in das Stadion kommen, weil es natürlich ein spannender Moment ist, für alle, die den LASK unterstützen." 10.000 Karten waren am Freitag Nachmittag verkauft.

