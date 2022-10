Nicht nur Ried, auch der LASK musste am Dienstag im ÖFB-Cup lange zittern und feierte am Ende den Viertelfinal-Einzug. Beim 2:1 beim FAC traf Thomas Goiginger in der 89. Minute zum Sieg – nach einer zweiten Halbzeit, in welcher der Zweitligist die besseren Chancen auf den Aufstieg gehabt hatte.

Mit der gleichen Startelf wie beim 3:1 am Samstag in Klagenfurt wiederholte sich das Muster aus den Spielen der vergangenen Wochen. Wieder war die Anfangsphase stark, der FAC kam kaum aus der eigenen Hälfte. Peter Michorl gab den ersten Warnschuss ab (7.), Sascha Horvaths Abschluss parierte Torhüter Simon Spari (12.). Mit dem 1:0 wartete der LASK auf die eigenen Fans: Diese hatten aus Protest gegen die rosafarbenen Dressen den Fansektor erst nach 19:08 Minuten gefüllt, in Anlehnung an das Gründungsjahr. Rene Renner erzielte den verdienten Treffer. Der starke Thomas Goiginger war vor dem Strafraum quer gelaufen, als sich alle Verteidiger auf ihn konzentrierten, bediente er Renner, der ins lange Eck abschloss – 1:0 (23.).

Erneut beflügelte das Führungstor nicht, plötzlich durfte auch der Außenseiter etwas mehr mitspielen,. Der Ausgleich fiel dennoch aus dem Nichts. Ex-LASK-Stürmer Marcel Monsberger verwertete nach einem Eckball per Kopf (40.).

Nach der Pause wogte das Spiel hin und her, mit den besseren Chancen für den FAC. Der Volleyschuss von Marcus Maier ging an die Stange (59.), Torhüter Alexander Schlager hielt den Schuss von Alexander Mankowski ins kurze Eck (73.) und drehte mit einer Glanzparade den Freistoß von Paolino Bertaccini über das Tor (85.).

Der LASK wankte, doch der FAC fiel: Einen Eckball von Peter Michorl verlängerte Goiginger ins lange Eck und ersparte den Athletikern die nächste Verlängerung nach dem 4:1 in der zweiten Runde in Imst.