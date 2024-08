Der LASK verlor beim 1:1 gegen FCSB Torhüter Lawal und Kapitän Zulj

Auf den Schlusspfiff folgten Pfiffe der Fans: Der LASK machte sich den Weg in die Fußball-Europa-League selbst viel schwieriger als notwendig. Die Athletiker hätten mit einem Vorsprung zum Play-off-Rückspiel am Donnerstag nach Bukarest reisen können – doch wegen der eigenen Fahrlässligkeit nahm FCSB ein 1:1 mit nach Hause. Wie beim 1:2 in der Bundesliga gegen Altach gingen die Athletiker verdient in Führung und ließen sich von einem selbst verschuldeten Gegentreffer von der Siegerstraße abbringen.

Den ersten Rückschlag hatte der LASK schon vor dem Anpfiff erlitten: Tobias Lawal griff sich auf den rechten Oberschenkel – statt im Tor zu stehen, musste der 24-Jährige dick bandagiert zuschauen. Jörg Siebenhandl sprang ein – und war lange nur mit dem Fuß als Aufbauspieler gefragt.

Hin- und Rückspiel

Aus Kontrolle wurde Dominanz, gefährlich wurde es, wenn FCSB mit Tempo überfordert wurde. Die Flanke von Adil Taoui von der linken Seite konnte Moses Usor im Sechzehner freistehend nicht verwerten (8.), bei der hereingabe von Sascha Horvath schoss der Nigerianer aus 15 Meter ebensoweit über das Tor (17.). Der Führungstreffer fiel durch Kurzpasspiel in der Mitte: Melayro Bogarde, Robert Zulj, Taoui – und es stand 1:0 (21.).

Adil Taouis Treffer zum 1:0 für den LASK war zu wenig. Bild: GEPA pictures/ Christian Moser

Zu viele Ballverluste

Der LASK spielte gegen biedere Rumänien die Überlegenheit aus – und wurde dabei fahrlässig. Das anfangs keineswegs strukturierte Pressing versuchten die Athletiker stets zu überspielen, dabei passierten haarsträubende Ballverluste in Zonen, in die FCSB davor nie selbst gekommen war. Valon Berisha spielte etwa mit einem Rückpass in den Sechzehner David Miculescu völlig frei, Siebenhandl verhinderte beim Schuss von Malcolm Edjouma den Ausgleich (40.).

Die Fehler machten den LASK nicht vorsichtiger. Anstatt die Führung in die Pause zu bringen, wurde auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht einfach geklärt. Mit einem Pass zu viel wurde Siebenhandl in Bedrängnis gebracht, der Abschlag des Routiniers erreichte nicht einmal die Mittellinie, Usor konnte den Ball nicht stoppen – plötzlich ging es schnell: Flanke von Iulian Cretu, an der zweiten Stange setzte sich Miculescu im Luftduell gegen Bogarde durch, 1:1 (45.+1).

Robert Zulj fiel verletzt aus. Bild: GEPA pictures/ Manuel Binder

Der Gegentreffer wirkte in die zweite Hälfte hinein. Die Athletiker verloren verunsichert den Faden, und nach einer Stunde den Kapitän: Zulj blutete nach einem Zweikampf mit Innenverteidiger Joyskym Dawa aus der Nase und musste ausgewechselt werden.

Der LASK verlor den Kopf, ein paar Fans langsam die Geduld. Siebenhandl hielt bei der Topchance von Miculescu die Fäuste hin und bewahrte die Linzer vor dem Rückstand (75.).

Mit der Einwechslung von Jerome Boateng wurde der LASK ein wenig stabiler. Der ins Mittelfeld verschobene Bogarde spielte Berisha frei, dessen Abschluss an der Latte landete (87.). Auf der anderen Seite spielte FCSB einen Konter mit Überzahl schlampig.

Das 1:1 macht nun beiden Teams Hoffnung: FCSB nahm ein gutes Ergebnis mit, der LASK kann (und muss) am kommenden Donnerstag mindestens um eine Klasse besser spielen.

