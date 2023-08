Europacup, Flutlicht, Heimspiel – wenn das den LASK heute nicht anspornt, an die Leistungsgrenze zu gehen, was dann? Heute gilt es: Im Play-off-Hinspiel zur Fußball-Europa-League kann der LASK gegen Zrinjski Mostar (21 Uhr, ORF 1) den Stotterstart in die neue Saison in einer Partie zumindest ein wenig vergessen lassen.