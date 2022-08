Der LASK und die wiedergefundene Sieger-Mentalität

Es war die vielleicht beeindruckendste Erkenntnis beim 1:0-Sieg des LASK über Vizemeister Sturm Graz. Vor allem die Art und Weise, wie die Linzer den Erfolg gegen den Champions-League-Qualifikanten über die Zeit brachten, ist nicht mehr mit dem Vorjahr vergleichbar. Einen Sturmlauf der Grazer hatte man sich zwischen der 85. und 95. Minute erwartet. Stattdessen kamen Jakob Jantscher & Co. über einen großen Teil der Überspielzeit nicht einmal aus der eigenen Spielhälfte heraus, weil sich die LASK-Spieler den Ball rund um die gegnerische Corner-Fahne und Out-Linie einfach nicht mehr abnehmen ließen.

Die Ansprache von Didi Kühbauer kommt bei den Spielern an. Bild: GEPA pictures

Der LASK, im Vorjahr immer für Patzer in der Abwehr gut, verteidigte den Erfolg mit dem Messer zwischen den Zähnen. Das ist vielleicht nicht so schön anzuschauen, ist aber entscheidend für die endlich wiedergefundene Sieger-Mentalität. Und während Sturms Trainer Christian Ilzer sehr lautstark die fehlenden paar Prozent Einsatzbereitschaft seines Teams ansprach, hat es Didi Kühbauer beim LASK geschafft, dass bei den Linzern wieder wie ums Leben gelaufen wird. Und das nicht nur von der Anfangself – sondern auch von jenen, die auf der Ersatzbank nicht Frust über den fehlenden Startplatz geschoben, sondern ihre Energie für das Spielfeld gespart haben. Efthymios Koulouris, Marvin Potzmann, Sascha Horvath, Akos Kecskes haben das Spiel der Linzer nach ihrer Hereinnahme belebt beziehungsweise stabilisiert.

Außerdem hat Kühbauer bei Felix Luckeneder bewiesen, dass er Spielern auch dann weiterhin vertraut, wenn sie Fehler machen. Luckeneder, als Linksfuß eine Ausnahme in der Innenverteidigung, blieb auch nach seinem Patzer zum 1:1 gegen die Austria in der Stammelf. Und hat auch in Graz wieder eine tadellose Leistung abgeliefert.