Der LASK stolpert den Scheideweg entlang

Am Mittwoch lud der LASK zur Stadionführung auf der Gugl. Die größte Baustelle ist aber aktuell der sportliche Bereich. "Es tut mir leid für die Fans", sagte LASK-Kapitän Alexander Schlager nach dem 0:4 in Tirol. In einer am eigenen Anspruch gemessen katastrophalen Saison war das Debakel ein weiterer Beweis, dass im Sommer ein Umbruch erfolgen muss.