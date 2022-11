Der LASK steht vor der Verpflichtung eines U21-Teamspielers

Der 20-jährige Jovan Lukic steht vor einem Wechsel zum LASK: Lukic ist U21-Teamspieler Serbiens und steht seit zwei Jahren bei der Kampfmannschaft des FK Cukaricki unter Vetrag, wo er in der bisherigen Saison 13 Mal zum Einsatz kam.

Der Mittelfeldspieler soll nicht der letzte Spieler werden, der vom serbischen Hauptsatdtklub in die Stahlstadt wechselt. Die beiden Teams planen eine langfristige Partnerschaft, wie der in der Liga auf auf Platz vier liegende FK Cukaricki auf Instagram verlautbaren ließ: "Dies ist nur der erste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Clubs, von der wir glauben, dass sie erfolgreich und langfristig zum beiderseitigen Vorteil sein wird."

Für Lukic wird der LASK wohl auch eine Ablöse bezahlen müssen: Dessen Vertrag bei Cukaricki läuft noch bis 2025.