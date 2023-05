Der LASK nimmt die Champions League ins Visier

Platz drei könnte für den LASK am Sonntag mit einem Sieg in Klagenfurt (14.30 Uhr) fix sein – und damit Europacup-Gruppenspiele bis zur Winterpause. Das vor der Saison ausgegebene Ziel ist praktisch erreicht, doch der Hunger ist längst nicht gestillt. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Sturm Graz und sechs auf Tabellenführer Salzburg, der LASK kann ohne Druck die Champions League ins Visier nehmen – im Gegensatz zu den Konkurrenten, die etwas zu verlieren haben und damit viel mehr unter Druck stehen. Was für den LASK spricht:

Die Form: "Wir sind im Flow", sagte Robert Zulj nach dem 4:0 in der Raiffeisen-Arena gegen Klagenfurt. Selbst eine schwächere Leistung reichte für den letztlich souveränen Sieg. "Meine Burschen sind derzeit gut drauf", stimmte Trainer Dietmar Kühbauer zu. Der LASK hat bisher elf Punkte in der Meistergruppe eingespielt, zwei mehr als Sturm Graz und Salzburg, und dadurch im Rennen um Platz zwei alles selbst in der Hand.

Der Teamgeist: "Wir schauen von Spiel zu Spiel." Das ist das Mantra, egal, wen man beim LASK nach den sich bietenden Chancen der letzten fünf Runden fragt. "Wenn man im Fußball zu viel rechnet, macht man etwas falsch", erklärte Peter Michorl und erinnerte an die Vorsaison. "Da haben wir immer gerechnet, was bei der Teilung reicht, um über dem Strich zu sein." Am Ende ging die Rechnung nicht auf.

Nicht rechnen, gewinnen und realistisch bleiben, darauf haben sich die Linzer nun eingeschworen. "Das ist absolut kein Freispiel", sagte Michorl etwa zur Aufgabe am Sonntag in Klagenfurt. Auch Zulj sagte schon kurz nach dem 4:0 am vergangenen Sonntag, "dass wir in Klagenfurt besser spielen müssen". Er fasst das große Plus der Athletiker so zusammen: "Jeder ordnet alles dem gemeinsamen Erfolg unter."

Die Fans: Die Atmosphäre in der neuen Raiffeisen-Arena gab einen zusätzlichen Schub, bisher spielte der LASK mit den Fans den perfekten Doppelpass. Nach 0:1-Rückstand wurde Sturm noch 2:1 bezwungen. Niemand wurde unruhig, als gegen Klagenfurt am vergangenen Sonntag vor der Pause weniger zusammenlief. Morgen reisen die Fans im schwarz-weißen Konvoi nach Klagenfurt an und werden die Partie im Wörtherseestadion wohl zum "Heimspiel" machen – für den Traum von der Champions League.

