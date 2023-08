Der LASK muss als Einheit im alten Hexenkessel von Mostar bestehen

Es wird ein echter Hexenkessel, der den LASK am Donnerstag (21 Uhr, ORF eins live in Konferenzschaltung) beim Europa-League-Play-off-Rückspiel gegen Zrijnski Mostar nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel erwartet. Zwar verfügt das Stadion in Mostar nur über eine riesige Haupttribüne, während die gegenüberliegende Seite völlig frei ist. Trotzdem wird es am Donnerstag (21 Uhr) heiß hergehen, auch wenn die Temperaturen jenseits der 30 Grad auch in Mostar aktuell Geschichte sind.