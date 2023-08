Der LASK machte Zrinjski Mostar beim 2:1 unnötig viel Hoffnung

Lange sah es nach dem großen Befreiungschlag des LASK beim Europacup-Comeback aus – am Ende machte man beim 2:1 gegen Zrinjski Mostar im Play-off-Hinspiel der Fußball-Europa-League aber unnötig viel Hoffnung für das Rückspiel am Donnerstag in Bosnien-Herzegowina. Dort geht es um den Einzug in die Gruppenphase, dem die Athletiker gestern viel näher hätten kommen können.

LASK-Trainer Thomas Sageder zog seine Schlüsse aus dem enttäuschenden 1:1 am Samstag in der Bundesliga in Tirol – und ging volles Risiko. Erstmals stellte er eine Dreierkette in der Abwehr auf. Die wichtigste Änderung war aber die Einstellung zum Spiel: Die Athletiker legten los, als ob sie die vielen Fehler der vergangenen Wochen in einem Spiel wettmachen wollten. Der Meister aus Bosnien-Herzegowina wurde mit Pressing überfordert, bei beiden Toren eroberte der LASK den Ballbesitz weit in der gegnerischen Hälfte.

Beim 1:0 verwandelte Robert Zulj seinen eigenen Rebound: Der erste Abschluss war noch abgeblockt worden, beim zweiten ließ er Ex-Rapid-Torhüter Marko Maric keine Chance (4.). Beim 2:0 bediente Balleroberer Sascha Horvath seinen Kapitän, dessen Schuss genau ins linke Eck passte (12.).

Zwei Mal jubelte der LASK, es hätte öfter sein können. Bild: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Die 10.700 Zuschauer in der Raiffeisen-Arena ließen sich dankbar mitreißen, sofern sie es nicht mit Zrinjski hielten. Doch noch nicht alles lief rund: Der Überraschungseffekt durch die Aufstellung war schnell aufgebraucht, Mostar-Trainer Krunoslav Rendulic ließ sein Team höher attackieren, die Linzer verloren ihrerseits den Zugriff im Pressing. Zrinjski kam besser in die Partie, der LASK brauchte beim Stangenschuss von Marijo Cuze Glück (38.). Zrinjski gewann zu diesem Zeitpunkt zu viele Zweikämpfe im Mittelfeld.

Zulj vergab die Chance zum 3:1

Nach der Pause übernahm der LASK wieder das Kommando, hatte Chancen auf das 3:0 – das Tor erzielte aber Zrinjski: Nach einem Freistoß von der rechten Seite wurde Franko Sabljic allein gelassen, der Zrinjski-Joker stach sehenswert – 2:1 (71.). Die Gäste waren mit dem Ergebnis zufrieden, während der LASK nach vorne nur noch wenig zusammenbrachte. Bis in die Nachspielzeit: Da tauchte Zulj nach Pass von Thomas Goiginger alleine vor Maric auf, der Torhüter parierte aber (91.).

Ein Zwei-Tore-Vorsprung wäre ein Beruhigungsmittel vor der Reise nach Mostar gewesen. So wartet in Bosnien-Herzegowina ein hartes Stück Arbeit, um von Gruppenspielen gegen Liverpool, West Ham oder die AS Rom träumen zu dürfen.

Mehr zum Thema LASK Selbstkritik beim LASK: "Nach dem 2:0 sind wir uns zu sicher gewesen" LINZ. Der zweifache Torschütze Robert Zulj bemängelte nach dem 2:1 gegen Zrinjski Mostar den Umgang mit der Führung. Selbstkritik beim LASK: "Nach dem 2:0 sind wir uns zu sicher gewesen"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.