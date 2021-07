Der LASK lässt Rapid den Vortritt

Der LASK steigt morgen mit dem Heimspiel gegen den FC Marchfeld (20.30 Uhr, ORF Sport+) in den ÖFB-Cup ein. Sieben Tage später beginnt in Altach die Punktejagd in der Fußball-Bundesliga. Als Jäger von Favorit Salzburg lässt Trainer Dominik Thalhammer Rapid den Vortritt.

"Sie haben es im letzten Jahr bewiesen, haben eine sehr gute Mannschaft und sich geschickt verstärkt", erklärte der 50-Jährige. Zehn Trainerkollegen tippten ebenso auf Rapid, der neue Salzburg-Trainer Matthias Jaissle sprach von "einigen Mannschaften, die uns ärgern wollen". Fünf Coaches haben Sturm Graz und den LASK auf ihrer Außenseiter-Liste. Die Athletiker nahmen gestern Hyon-seok Hong als Alternative für das Mittelfeld unter Vertrag. Der 22-jährige Südkoreaner, 54 Mal für den FC Juniors OÖ in der zweiten Liga am Ball, unterschrieb bis Sommer 2023.

Werner legte Protest ein

Der ehemalige Vizepräsident Jürgen Werner legte gegen seine 18-monatige Funktionssperre Protest ein. Der Senat 2 hatte es als erwiesen angesehen, dass Werner während seiner Tätigkeit für den Klub Gesellschaftsanteile und Geschäftsführerfunktionen von im Bereich der Spielervermittlung tätigen Unternehmen innehatte.

Das Urteil des Senats 5 im Verfahren gegen den LASK steht noch aus. Dieser untersucht den Vorwurf, ob Werner über eine Firmenbeteiligung mit den Transferrechten der Spieler Geschäfte gemacht hat. Dritteigentum an Spielerrechten ist seit 2015 verboten.