Neun Punkte aus den letzten vier Spielen lautete die Marschroute des LASK in die Meistergruppe. Sie ist schon nach dem ersten Schritt hinfällig – weil die Athletiker vor dem Tor bei Weitem nicht so treffsicher sind wie beim Schuss ins eigene Knie. "Der Glaube an die Top Sechs ist noch da", sagte Trainer Andreas Wieland nach dem 2:2 gegen Klagenfurt trotzdem.