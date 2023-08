Der LASK ist noch nicht in der Saison angekommen

Sturm-Zugang Szymon Wlodarczyk trifft per Flugkopfball zum entscheidenden 2:0 gegen den LASK.

Der LASK wartet nach dem 0:2 in der Fußball-Bundesliga bei Sturm Graz weiter auf den ersten Sieg der neuen Saison – und steht vor dem Linzer Derby am Samstag (19.30 Uhr) gegen den FC Blau-Weiß auf der Gugl bereits unter Druck. Die Niederlage beim Vize-Meister brachte für Neo-LASK-Trainer Thomas Sageder auch eine bittere Erkenntnis mit sich: "Uns fehlt einiges auf den SK Sturm." Eigentlich wollten die Athletiker in dieser Saison den Rückstand auf die Spitze – und speziell auf die