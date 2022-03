Der LASK ist in der Vergangenheit gefangen

Im Dezember 2020 stand der LASK an der Spitze der Fußball-Bundesliga, in der Europa League erlebten die Fans Sternstunden. 15 Monate später verpassten die Athletiker die ersten sechs und kicken am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Tirol (14.30 Uhr) die Qualifikationsgruppe an, im Achtelfinal-Hinspiel der Europa Conference League wurden sie von Slavia Prag beim 1:4 vorgeführt. "Was ist nur mit dem LASK passiert?", fragen sich die Anhänger. Die Antwort: Der Klub ist in der eigenen Vergangenheit gefangen und bezahlt für Fehler – die zum Teil Monate, zum Teil aber auch schon Jahre zurückliegen.

Zu viele Mitläufer: 2:1 in Basel in der Champions-League-Qualifikation, Siege gegen Eindhoven (4:1), Sporting (3:0, 4:1), Alkmaar (2:0) in der Europa League: Die internationalen Erfolge der Vergangenheit hoben die Ansprüche – deswegen fühlte sich das 1:4 in Prag gegen Slavia wie ein Offenbarungseid an. Doch die Mannschaft der einstigen Erfolge ist nicht mit der heutigen zu vergleichen, weder von der Qualität noch von der Mentalität. Mit Gernot Trauner verlor man den Schlüsselspieler, "Marschierer" wie Reinhold Ranftl und Dominik Frieser sind ebenso nicht mehr dabei. Die übrig gebliebenen Stammspieler vom Höhenflug kommen an damalige Leistungen nicht heran oder wurden zu Dauerverletzten. Trotzdem wird an ihnen festgehalten, in der Hoffnung, dass sie die einst gezeigte Form wieder finden. Der Weg aus dem Tief ist aber schwierig, wenn sich alle gleichzeitig darin befinden. Es fehlt jemand, der die Richtung vorgibt.

Mit Slavia Prag konnte der LASK (re. Peter Michorl) nicht mithalten. Bild: GEPA

Transfer-Flops: Sportdirektor Radovan Vujanovic hat bisher eine Transferperiode zu verantworten. Natürlich sieht es nicht gut aus, wenn Branko Jovicic gegen Slavia Prag nicht spielberechtigt ist, weil er erst nach der Europacup-Deadline verpflichtet wurde, Oumar Sako gleich operiert werden musste und Filip Twardzik in Prag nur Reservist war. Die Fehler begannen aber lange vor seiner Zeit.

36 Spieler hat der LASK seit Sommer 2020, als Ex-Vizepräsident Jürgen Werner noch den Kader aufstellte, verpflichtet. Nur zwei erwiesen sich als Gewinn: Sascha Horvath (er wurde nicht von Werner geholt) und Andreas Gruber, der von einem Kreuzbandriss gebremst wurde. Jan Boller, Hyun-seok Hong oder Keito Nakamura sind jung und können sich noch zu Leistungsträgern entwickeln. Den Rest bilden Mitläufer und echte Flops – wie etwa Dario Maresic.

Ein "goldenes Händchen" hat der LASK schon lange nicht mehr. Die Ausgangslage in den Transferperioden hat sich auch geändert: Einst wurden Spieler mit Potenzial verpflichtet, die Zeit bekamen, sich ihren Platz in einer funktionierenden Elf zu erarbeiten. Aktuell funktioniert wenig – und die Zugänge müssen sofort helfen. Die Trefferquote dabei war in den vergangenen Transferperioden katastrophal.

Verklärung der Vergangenheit: Beim Blick zurück wird vieles vergessen: Unter Trainer Valerien Ismael – von vielen als Heilsbringer gesehen – ging etwa die Meistergruppe nach erfolgreichem Grunddurchgang ebenso vollkommen daneben wie bei Dominik Thalhammer. Konstant erfolgreich war der LASK zuletzt unter Oliver Glasner, der den Klub im Sommer 2019 verließ, und im ersten halben Jahr danach, als Glasners Handschrift nachwirkte. Zu den damaligen Tugenden versucht Andreas Wieland die Athletiker zurückzuführen – mit einem viel schlechteren Kader.

Neustart für neue Erfolge

Der LASK steht deswegen dort, wo er hingehört. Die ständige Erinnerung an bessere Zeiten hemmt die Entwicklung. Das heißt auch, dass man sich vielleicht von einstigen Europacup-Helden trennen muss, weil Fußball in der Gegenwart gespielt wird und nicht in der Vergangenheit. Der Klub braucht einen Neuanfang, um eine neue Erfolgsgeschichte beginnen zu können.

LASK | Zugänge seit 2020

Sommer 2020

Andreas Gruber 42 Spiele | 11 Tore | 11 Assists

Alexander Schmidt 24 Spiele | 2 Tore | 1 Assist

Lukas Grgic an Hajduk Split verkauft

Mamoudou Karamoko an FC Kopenhagen verkauft

Andres Andrade an Bielefeld verkauft

Mads Emil Madsen an Slavia Prag verkauft

Jewgen Tscheberko an Osijek verkauft

Johannes Eggestein nach Leihe zu Bremen

Tobias Anselm an Tirol verliehen

Yoaf Hofmayster an M. Petah Tikva verliehen

Patrick Plojer an Blau-Weiß Linz verliehen

Thomas Turner zu Vorwärts Steyr gewechselt

Nikolas Polster Kooperationsspieler FC Juniors OÖ

Fredy Valencia Kooperationsspieler

Winter 2020/21

Jan Boller 26 Spiele | 4 Assists

Matias Succar an Teplice verliehen

Erwin Softic Kooperationsspieler

Adam Griger Kooperationsspieler

Metehan Altunbas Kooperationsspieler

Sommer 2021

Florian Flecker 32 Spiele | 3 Tore | 4 Assists

Hyun-seok Hong 31 Spiele | 1 Tor | 7 Assists

Sascha Horvath 24 Spiele | 9 Tore | 5 Assists

Felix Luckeneder 25 Spiele | 1 Tor

Keito Nakamura 21 Spiele | 4 Tore

Dario Maresic 16 Spiele | 1 Tor | 1 Assist

Yannis Letard 15 Spiele | 1 Assist

Christoph Monschein an Altach verliehen

Enrique Wild an FC Juniors OÖ verliehen

Stefan Radulovic Kooperationsspieler

Strahinja Kerkez Kooperationsspieler

Winter 2021/22

Branko Jovicic 3 Spiele | 1 Tor

Filip Twardzik 5 Spiele

Oumar Sako 0 Spiele

Marco Sulzner Kooperationsspieler

Dominik Weixelbraun Kooperationsspieler

Alexander Michlmayr Kooperationsspieler