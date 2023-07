Der LASK greift an: Eine aktuelle Umfrage schreibt den Athletikern 1,5 Millionen Sympathisanten in Österreich zu, der Klub ist damit die Nummer drei in Österreich. Der erste sportliche Gradmesser ist morgen die Nummer eins in der Fangunst: Rapid ist der Gegner zum Ankick der 50. Saison in der Fußball-Bundesliga.