Was eine überzeugende Leistung bewirken kann: Beim LASK ist rechtzeitig vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Rapid am Sonntag (Raiffeisen-Arena Pasching, 17 Uhr) der Spaß am Spiel zurückgekehrt. Der Zufriedenheit waren die Athletiker seit dem Vorbereitungsstart nachgelaufen, der Auftakt (2:4 gegen Tirol) war ein weiterer Stimmungskiller – am Mittwoch war dann den Athletikern richtig anzusehen, mit welcher Freude sie die Wolfsberger beim 3:0 dominierten.