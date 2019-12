Der LASK ist bereit für das Duell mit Sporting

Sporting kann kommen – mit dem souveränen 3:1 bei Verfolger Wolfsberg nahm der LASK Fahrt für das Duell um den Gruppensieg in der Fußball-Europa-League am Donnerstag im Linzer Stadion (18.55 Uhr) auf.

Es war ein historischer Sieg: Auch das neunte und letzte Auswärtsspiel im Herbst wurde gewonnen – damit stellte der LASK den Startrekord der Wiener Austria aus der Saison 1985/86 ein. "Man kann nicht mehr von einem Lauf sprechen", sagte LASK-Kapitän Gernot Trauner. "Das ist einfach konsequent gute Arbeit." Trainer Valérien Ismaël erklärte das Erfolgsrezept im Sky-Interview ganz einfach: "Weil wir uns keine Gedanken machen, ob wir auswärts oder zu Hause spielen."

Auch das 0:4 eine Woche davor gegen Rapid war längst vergessen. Da war noch alles gegen die Athletiker gelaufen, diesmal bekamen sie Hilfe vom Schiedsrichterteam: Petar Filipovic stand beim 1:0 im Abseits (21.). Samuel Tetteh, Vertreter des gesperrten Thomas Goiginger, legte das 2:0 nach perfekter Kopfballablage von Klauss nach (41.). Die WAC-Hoffnungen nach dem 1:2 von Shon Weissman (77.) beendete der Ex-Wolfsberger Dominik Frieser mit dem 3:1 (84.). Im Duell der Dauerläufer – für den LASK war es das 29. Spiel im Herbst, für den WAC das 25. – bewiesen die Athletiker den längeren Atem.

Dass der LASK als Zweiter in das Frühjahr startet, war schon vor der Partie klar gewesen. Mit dem Sieg wurde Ismaëls Wunsch erfüllt, den Abstand zum Verfolger zu vergrößern. Bei aktuellem Stand würden die Schwarz-Weißen nach der Punkteteilung fünf Punkte Vorsprung auf den WAC mit in die Meistergruppe nehmen.

Noch zwei Schritte

Während bei Tabellenführer Salzburg schon vor dem 5:1 gegen Tirol nur noch über das Duell mit Liverpool in der Champions League geredet worden war, ist beim LASK die Europa League erst heute ein Thema: Nach dem gestrigen freien Tag beginnt die Vorbereitung auf Sporting. Die Portugiesen liefen sich gestern mit einem 1:0 gegen Moreirense warm.

Der LASK ist schon heiß auf das Duell mit den Portugiesen. Ismaël: "Unser Anliegen ist es, das Jahr 2019 sehr gut abzuschließen." In Wolfsberg habe seine Mannschaft "den ersten der letzten drei Schritte getan". Am Donnerstag soll der nächste folgen, ehe am Sonntag ein überragendes Fußball-Jahr für den LASK mit dem Heimspiel gegen Sturm Graz endet.

2,41 Punkte im Schnitt: Kein LASK-Trainer war bisher erfolgreicher als Valérien Ismaël – logisch, nach dem besten Saisonstart der Klubgeschichte. Über eine gesamte Saison in der höchsten Liga hält Hans Kondert den LASK-Rekord: 1983/84 waren es 1,97 Punkte auf dem Weg zum dritten Platz.

9 Siege in den ersten neun Auswärtsspielen: Mit dem Sieg in Wolfsberg stellte der LASK den Bundesliga-Rekord der Wiener Austria aus der Saison 1985/86 ein. Saisonübergreifend war es bereits der zehnte.

19 Auswärtsspiele in Serie zumindest ein Tor: Das haben bisher erst drei Mannschaften erreicht, zuletzt Salzburg 2014.

0 Gegentore per Kopf: Der LASK hat als einziges Team die absolute Lufthoheit im eigenen Strafraum.

500 Bundesligatore auswärts: Den Jubiläumstreffer erzielte Petar Filipovic (li.) zum zwischenzeitlichen 1:0. Aus dem 100. Auswärtsspiel ohne Gegentor wurde nichts – das hob sich der LASK für das Jahr 2020 auf.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.