Der LASK ist beim WAC im Europacup-Modus

Es hat nichts mit dem 2:4 zum Frühjahrsauftakt der Fußball-Bundesliga gegen Tirol zu tun, um die Sinne zu schärfen, kommt es aber wohl gerade recht: Der LASK bereitet sich auf das heutige Auswärtsspiel gegen Wolfsberg (20.30 Uhr) wie auf ein Europacupmatch vor.

Schon gestern nach dem Training reisten die Athletiker Richtung Kärnten. Wegen des Lockdowns war die Hotelauswahl nicht schwierig, die Wahl fiel auf Bad St. Leonhard. Auch auf die Schneefälle ist der LASK vorbereitet: Die heutige Aktivierungseinheit findet nicht auf einem Sportplatz, sondern in einer Tennishalle statt.

An der Vorbereitung wird es also nicht scheitern. Trainer Dominik Thalhammer will den Lerneffekt nach dem verpatzten Auftakt sehen: "Wir haben unsere Leistung in den letzten Tagen sehr selbstkritisch analysiert. Gegen den WAC wollen wir nun eine entsprechende Reaktion zeigen." Sein Team soll heiß laufen in Wolfsberg – trotz der zum Anpfiff erwarteten minus vier Grad Celsius.

Auf der Überholspur

Sportlich will der LASK von Platz vier nach oben klettern, was den Umsatz betrifft, ist das bereits gelungen: Gemäß dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte waren die Athletiker in der Saison 2019/20 mit 34,3 Millionen Euro die Nummer drei in Österreich hinter Salzburg (183,0) und Rapid (42,1). Dank der Einnahmen im Europacup konnte der LASK den Umsatz im Vergleich zur Saison 2018/19 (15,3) mehr als verdoppeln und überholte damit Austria Wien (22,6) und Sturm Graz (15,8).

Artikel von Günther Mayrhofer Redakteur Sport g.mayrhofer@nachrichten.at