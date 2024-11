Der LASK ist auf der Suche nach der Selbstverständlichkeit

Die Erwartungen sind höher, auch bei LASK-Trainer Markus Schopp. "Viele Zahlen sprechen für uns, aber das Entscheidende ist das Resultat, da haben wir nur ein 1:1", sagte er nach dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Hartberg. 57 Prozent Ballbesitz, 55 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, 13:5 Schüsse auf das Tor – mehr Tore als den Steirern gelangen aber nicht. "Von der Gesamtperformance war es okay – bis auf das Resultat." Der LASK verpasste den Sprung in die Top sechs in der Bundesliga.