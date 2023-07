Der LASK in Torlaune: Neo-Stürmer Koné schnürte beim 6:0 einen Doppelpack

Der LASK war in Röthis gut in Schuss.

Wenn Moussa Koné in dieser Tonart weitermacht, dann wird der LASK noch viel Freude mit ihm haben. Der 26-jährige Senegalese, der sowohl im Sturmzentrum als auch an den Flanken wirbeln kann, stellte seinen Torriecher unter Beweis. Nachdem der ehemalige Frankreich-Legionär (Olympique Nimes/Ligue 2) schon am vergangenen Samstag bei der Generalprobe gegen die Vienna (4:2) zweimal getroffen hatte, steuerte er heute den nächsten "Doppelpack" bei. Die Schwarz-Weißen haben die erste Hürde im ÖFB-Cup, SC Röthis, problemlos übersprungen und einen 6:0-(1:0)-Sieg gefeiert. Jetzt richtet sich der Fokus auf das Bundesliga-Eröffnungsmatch am kommenden Freitag (20.30 Uhr) gegen Rapid in der heimischen Raiffeisen-Arena.

An Zuversicht mangelt es nicht. "Wir wachsen zusammen. Meine Burschen haben es teilweise richtig gut gemacht und ihre Offensivqualität gezeigt", sagte Neo-Cheftrainer Thomas Sageder, der im Ländle eine Startelf mit bewährten Kräften auf das Feld geschickt hatte. Der einzige von neun Zugängen in der Anfangsformation war der angesprochene Koné. Aber auch jene, die von der Bank kamen, wussten zu überzeugen. Ibrahim Mustapha (69.) und Thomas Goiginger (86.) erzielten "Joker-Tore".

Der LASK war gegen den Regionalliga-West-Verein dominant und hatte alles im Griff ? erst recht nach dem Ausschluss des Röthis-Kapitäns Felix Schoch (21./Torraub). Der von ihm gelegte Marin Ljubicic "rächte" sich 180 Sekunden später mit dem 0:1 per Kopf (24.). Dann folgte der große Auftritt von Koné (51., 57.). Einer fehlt noch: Abwehrchef Philipp Ziereis staubte zum 5:0 ab (84.).

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

