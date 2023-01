Der LASK in Belek: Letzter Trainingstag wurde absolviert

Das Trainingslager des LASK im türkischen Belek biegt in die Zielgerade ein: Bevor am morgigen Freitag noch zwei Testspiele auf dem Programm stehen - es warten die polnischen Zweitligisten Termalica (9 Uhr) und Wisla Krakau (13 Uhr, im Livestream auf nachrichten.at) - fanden heute zwei lockere Einheiten statt.

Am Vormittag gab es eine Regenerationseinheit unter Anleitung des Athletik-Teams im eigens dafür vorgesehenen Raum im Hotel. Dort wurde ausgeradelt, mit Faszienrollen gearbeitet und mobilisiert.

Am Nachmittag ging es für die LASK-Kicker dann ein letztes Mal auf den Trainingsplatz - auf dem die Schwarz-Weißen abermals von schönem Wetter empfangen wurden. Ab morgen wird in Belek dafür Regen gemeldet - eigentlich ideal, um sich vor der Abreise wieder an die Witterungsverhältnisse in Österreich zu akklimatisieren.

