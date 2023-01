Der LASK in Belek: Der Hotelpool wurde zur Eistonne

Im Trainingslager-Alltag schuf sich der LASK gestern eine besondere Erfrischung: Zwischen den beiden harten Einheiten um zehn Uhr und um 16 Uhr fanden die Spieler einen ungewöhnlichen Weg zur Regeneration. Geschlossen hüpften sie in jenen Pool, in dem das Wasser aktuell nicht geheizt wird - es war zwar nicht ganz so frisch wie in der gewohnten Eistonne, aber dennoch eine willkommene Abkühlung für die brennenden Muskeln.

Nach der Nachmittagseinheit stand wieder Freizeit auf dem Programm. Wer noch die Kraft aufbrachte, um das Zimmer zu verlassen, nutzte die Wellness-Angebote im "Kaya Palazzo" oder vertrieb sich auf dem Areal des Fünfsternehotels die Zeit - zum Beispiel in der Spielhalle mit Automaten, Air-Hockey und der Basketball-Wurfmaschine.

Zweites Testspiel gegen ZSKA Sofia

Am Dienstag steht der zweite Test auf dem Programm (Livestream ab 12.50 Uhr): Gegner ist der bulgarische Tabellenführer ZSKA Sofia - nicht zu verwechseln mit dem 2016 gegründeten Klub ZSKA 1948 Sofia, der auf Platz drei rangiert.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport

