Der LASK in Belek: 3:1 gegen ZSKA Sofia

Nach dem 2:1 gegen Sanfrecce Hiroshima gewann der LASK auch den zweiten Testlauf beim Trainingslager in der Türkei: Die Leistung beim 3:1 gegen den bulgarischen Tabellenführer ZSKA Sofia war überzeugend.

Schon in der zweiten Minute ließ Marin Ljubicic nach einem Lochpass von Sascha Horvath ZSKA-Torhüter Gustavo Busatto keine Chance - doch der Referee entschied auf Abseits.

Erstes Tor beim Startelfdebüt

Der LASK dominierte den Gegner mit viel Tempo, das verdiente 1:0 erzielte Robert Zulj: Nach einer Hereingabe von Filip Stojkovic verwertete er vom Elfmeterpunkt aus der Drehung (38.). Keito Nakamura bescherte Moses Usor sein Premierentor für den LASK: Der Japaner legte am Fünfer quer auf den freistehenden Zugang - 2:0 (44.).

Usor stand im zweiten Test zum ersten Mal in der Startelf, in der Abwehr spielte diesmal Akos Kecskes an der Seite von Philipp Ziereis. Für beide war der zweite Testlauf in der Pause beendet, für sie kamen Thomas Goiginger und Felix Luckeneder in die Partie. Im Tor übernahm Tobias Lawal von Alexander Schlager.

Der LASK (li. Horvath) dominierte den bulgarischen Tabellenführer. Bild: (GEPA pictures)

Goiginger legte in der 59. Minute das 3:0 nach. Er verwertete einen Elfmeter, nachdem Marin Ljubicic gefoult worden war. Kurz danach wechselte Trainer Dietmar Kühbauer den Rest der Startelf aus. Florian Flecker vergab noch die große Chance auf das 4:0.

Die Partie endete mit 3:1, weil der türkische Schiedsrichter den Bulgaren einen Elfmeter schenkte. Selbst der "Gefoulte" Menno Koch war über die Entscheidung überrascht: Er schlug nach dem Pfiff die Hände über dem Kopf zusammen, weil er dachte, sein Zweikampfverhalten im Anschluss an einen Freistoßflanke sei als regelwidrig bewertet worden. Stanislav Shopov verwertete den Elfmeter (73.). Auch beim 2:1 gegen Hiroshima hatte der den Japanern zugestandene Strafstoß alle überrascht.

Der für Donnerstag geplant Test gegen Cukaricki Belgrad wurde abgesagt. Das letzte Spiel in Belek bestreitet der LASK am Freitag gegen Wisla Krakau (13 Uhr), am Samstag reisen die Athletiker nach Hause.

LASK - ZSKA Sofia 3:1 (2:0)

Tore: Zulj (38.), Usor (44.), Goiginger (59./Elfmeter); Shopov (73./Elfmeter)

LASK bis 63.: Schlager (46. Lawal); Stojkovic, Ziereis, Kecskes (46. Luckeneder), Renner; Horvath, Michorl, Zulj; Usor (46. Goiginger), Ljubicic, Nakamura

LASK ab 63: Lawal; Flecker, Wimhofer, Luckeneder, Potzmann; Kadlec, Taoui, Celic; Goiginger, Koulouris, Balic

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport

