Der LASK holt vor dem Start noch einen "Abräumer"

Am Sonntag startet der LASK mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale in Salzburg in das Fußball-Jahr 2022 (16.30 Uhr, ORF 1). Während einige Fragen vor diesem Spiel noch offenbleiben, können die OÖN wohl jene beantworten, die sich die meisten LASK-Anhänger stellen: Werden die Linzer kurz vor dem Transferschluss am 7. Februar nochmals aktiv?

Die Antwort ist ja – und es ist ein echter "Abräumer", den man an Land ziehen wird, falls der Medizincheck nicht in letzter Sekunde noch eine negative Wende bringen sollte: Branko Jovicic (28), defensiver Mittelfeldspieler und ehemaliger serbischer Nationalteamspieler, soll dem Vernehmen nach von Russland nach Oberösterreich wechseln. Seinen Marktwert von 1,2 Millionen Euro hat sich der aktuell noch für Ural Ekaterinburg in der russischen Premier Liga spielende Jovicic vor allem während seiner Zeit mit Roter Stern Belgrad in der Fußball-Champions-League hart erarbeitet. Wer im Internet sucht, wird rasch bei einem Foto fündig, das ihn im Zweikampf mit Paris-Star Kylian Mbappe zeigt. Beim 2:0-Sieg über Liverpool war er 2018 ebenso im Einsatz wie beim 2:2 in Salzburg, als Roter Stern Belgrad mit zwei Treffern im Finish die Salzburger in letzter Sekunde noch aus der Gruppenphase kickte. Jovicic war im Übrigen bereits 2014 kurzzeitig beim LASK gemeldet, wurde dann allerdings relativ rasch wieder weiterverliehen. Eine gewinnbringende Transaktion für Vereine und Spielerberater, die zu dieser Zeit bei heimischen Klubs öfter praktiziert wurde.

Am Sonntag wird Jovicic natürlich ebenso wie Philipp Wiesinger (trainiert noch individuell) und Neuzugang Oumar Sako fehlen. Filip Twardzik wird damit der einzige Spieler sein, der im Herbst noch nicht für den LASK gespielt hat. Trainer Andreas Wieland ist dennoch mit dem Kader zufrieden. "Wir haben eine gute Breite, und zudem sind einige Spieler, die im Herbst noch gefehlt haben, wieder fit. Auch in der Defensive gibt es trotz der Ausfälle einige Varianten. Das wird ein tolles Spiel, in dem wir wenig zu verlieren haben und befreit aufspielen können." Verstecken will man sich nicht. Wieland: "Wir wollen agieren und den Gegner unter Druck setzen. Das entspricht unserer Spielidee."

Goiginger bleibt fix in Linz

Mit dabei ist natürlich Thomas Goiginger. "Er ist ein verdienter und wichtiger Spieler bei uns. Umso mehr freut es mich, dass er auch im Frühjahr weiter für uns spielen wird", sagt Wieland. Es bleibt dabei: Ein Wechsel kommt diese Saison schon deshalb nicht infrage, weil der LASK so kurz vor Transferschluss selbst bei einem finanziell akzeptablen Angebot nicht mehr reagieren könnte.