Der LASK hofft auf Abnehmer im Schlussverkauf

Zu Mitternacht schließt das Transferfenster in Österreichs Fußball-Bundesliga. Bei den Zugängen war der LASK praktisch mit dem Anpfiff zur Vorbereitung fertig – bei den Abgängen hakt es, auch im Schlussverkauf bekam der LASK seine Ladenhüter nicht von der Gehaltsliste. Das könnte sich trotzdem noch ändern: In einigen Ländern sind in den kommenden Tagen noch Transfers möglich.