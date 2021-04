Der LASK hat zwei weitere Austria-Spieler im Visier

Wir haben großen Respekt vor dem LASK", sagte Salzburgs Trainer Jesse Marsch nach dem 2:0 bei der Generalprobe vor dem Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt. Es war die sechste Niederlage der Athletiker gegen den designierten Meister in Serie. Wird in elf Tagen die Zahl sieben zur Glückszahl für den LASK?