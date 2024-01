Der LASK hat es in der Vorbereitung besonders eilig

Durch den vorverlegten Frühjahrsauftakt zugunsten einer Extrawoche für das ÖFB-Team vor der EM ist beim LASK schon am Donnerstag der erste Arbeitstag im neuen Jahr. Mit Leistungstests geht es los.

Der LASK hat es besonders eilig: Am Freitag pfeift Trainer Thomas Sageder die Arbeit auf dem Spielfeld an, am Montag reisen die Athletiker bereits ins Trainingslager in der Türkei, wo drei der insgesamt vier Vorbereitungsspiele stattfinden. Ernst wird es am 2. Februar, wenn der LASK Meister Salzburg im Cup-Viertelfinale empfängt.

Rückkaufoption bei Zirngast

Bis dorthin sollte der Kader kleiner geworden sein. Ohne zusätzliche Europacupspiele dürften einige Reservisten des Herbsts noch weniger Einsatzchancen bekommen. Schon vor dem Jahreswechsel hatte Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic im LASK-Podcast von "Life Radio" den Versuch angekündigt, gemeinsam mit den Spielern "Lösungen zu finden".

Dazu sollen jungen Spieler verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Ein erster Abgang ist fix: Gabriel Zirngast nimmt ab sofort beim GAK Anlauf auf die Bundesliga. Der U21-Teamspieler wurde für eineinhalb Jahre an den Winterkönig der 2. Liga verliehen, samt Kaufoption für die Grazer. Was nicht offiziell bekannt gegeben wurde: Der LASK hat beim Mittelfeldspieler auch eine Rückkaufoption.

Das Vorbereitungsprogramm des LASK

Donnerstag, 4. Februar: Leistungstests

Freitag, 5. Februar, 11 Uhr | Pasching: 1. Training

8. Jänner bis 19. Jänner: Trainingslager in Belek

Mittwoch, 10. Jänner, 15 Uhr: LASK – Rostock

Sonntag,, 14. Jänner: LASK – FCSB Bukarest

Donnerstag, 18. Jänner, 17 Uhr: LASK – Posen (2 x 60 Minuten)

Die ersten Pflichtspiele:

Freitag, 2. Februar, 18 Uhr: ÖFB-Cup-Viertelfinale: LASK – Salzburg

Sonntag, 11. Februar, 17 Uhr: Bundesliga, 18. Runde: LASK – Klagenfurt

