Der LASK hat die Identifikationskrise

Jetzt ist es amtlich: Von der erfolgreichsten LASK-Mannschaft seit dem Doublegewinn 1965 ist – was die Stammformation betrifft – nach dem gestrigen Abgang von Rene Renner keiner mehr an Bord. Wir sprechen über die Blütezeit vor dem verbotenen Corona-Training, das den Schwarz-Weißen in der Saison 2019/20 den Abzug von vier Punkten und eine Geldstrafe von 75.000 Euro eingebrockt hat. Zuvor war nahezu alles wie am Schnürchen gelaufen.